Пенсию могут установить в размере не ниже 40% прежней зарплаты

Для повышения выплат предлагается пересмотреть шкалу страховых взносов. Ставка может стать единой или прогрессивной в зависимости от дохода работника.

Пенсия в России должна составлять не менее 40% утраченного заработка, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, в 2018 году соотношение пенсии и прежней зарплаты составляло 32%, а сейчас — менее 24%.

Для увеличения пенсий депутат предложил изменить шкалу страховых взносов.

«Когда чем выше заработок, тем выше отчисления. И тогда у государства будут деньги, чтобы платить достойные пенсии», — пояснил Миронов.

Сейчас работодатели обязаны перечислять взносы на обязательное пенсионное страхование. В общем случае совокупный тариф страховых взносов составляет 30% от выплат сотруднику, а для сумм сверх единой предельной величины базы — 15,1%.