АКИТ не ожидает роста цен из-за атак на логистику маркетплейсов
Атаки на инфраструктуру Wildberries и Ozon не должны привести к подорожанию непродовольственных товаров. В отдельных регионах могут временно измениться сроки доставки.
Предпосылок для роста цен из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов нет, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
«Мы не видим предпосылок для роста цен», — заявил он.
Даже уничтожение крупного склада не обнуляет предложение товаров, поскольку основная часть ассортимента обеспечивается децентрализованными запасами. Платформы продолжают работать в обычном режиме, хотя на отдельных участках перестраивают логистические цепочки.
Логистика крупных маркетплейсов построена по распределительному принципу. Склады, сортировочные центры и хабы образуют разветвленную сеть по стране, поэтому площадки могут подключать партнерские склады и размещать часть товаров в пунктах выдачи заказов.
Всё верно. Товары даже подешевеют.
да у нас цены меняются чисто только по причине что телефонные переговоры состоялись!
ну а от разрушенного или построенного нового склада - конечно же нет! Ну что вы в самом деле, разве такая ерунда может повлиять на цены на товары которые в нём лежат или лежали