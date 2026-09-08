АКИТ не ожидает роста цен из-за атак на логистику маркетплейсов

Атаки на инфраструктуру Wildberries и Ozon не должны привести к подорожанию непродовольственных товаров. В отдельных регионах могут временно измениться сроки доставки.

Предпосылок для роста цен из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов нет, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Мы не видим предпосылок для роста цен», — заявил он.

Даже уничтожение крупного склада не обнуляет предложение товаров, поскольку основная часть ассортимента обеспечивается децентрализованными запасами. Платформы продолжают работать в обычном режиме, хотя на отдельных участках перестраивают логистические цепочки.

Логистика крупных маркетплейсов построена по распределительному принципу. Склады, сортировочные центры и хабы образуют разветвленную сеть по стране, поэтому площадки могут подключать партнерские склады и размещать часть товаров в пунктах выдачи заказов.