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Маркетплейсы
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АКИТ не ожидает роста цен из-за атак на логистику маркетплейсов

Атаки на инфраструктуру Wildberries и Ozon не должны привести к подорожанию непродовольственных товаров. В отдельных регионах могут временно измениться сроки доставки.

Предпосылок для роста цен из-за атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов нет, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Мы не видим предпосылок для роста цен», — заявил он.

Даже уничтожение крупного склада не обнуляет предложение товаров, поскольку основная часть ассортимента обеспечивается децентрализованными запасами. Платформы продолжают работать в обычном режиме, хотя на отдельных участках перестраивают логистические цепочки.

Логистика крупных маркетплейсов построена по распределительному принципу. Склады, сортировочные центры и хабы образуют разветвленную сеть по стране, поэтому площадки могут подключать партнерские склады и размещать часть товаров в пунктах выдачи заказов.

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Комментарии
2
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    да у нас цены меняются чисто только по причине что телефонные переговоры состоялись!

    ну а от разрушенного или построенного нового склада - конечно же нет! Ну что вы в самом деле, разве такая ерунда может повлиять на цены на товары которые в нём лежат или лежали

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