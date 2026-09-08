Нефтяные компании перенесли ремонт НПЗ для увеличения поставок топлива

Часть нефтяных компаний отложила плановые ремонтные работы на НПЗ. Это позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

Решение о переносе плановых ремонтов приняли некоторые нефтяные компании, сообщили в правительстве по итогам совещания под председательством вице-премьера Александра Новака.

На совещании Минэнерго представило информацию о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива.

«Ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок», — сообщили в кабмине.

Новак также поручил повысить качество прогнозирования ситуации на рынке нефтепродуктов. В частности, необходимые для внутреннего рынка объемы импорта топлива должны определяться заранее.