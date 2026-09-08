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Бухгалтерский учет
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Продолжаем развивать СПС Клерк.Системы: до конца сентября добавим 65 тысяч документов

Сейчас расширяем нормативную базу разных уровней — от федеральных законов и указов Президента до постановлений Правительства и ведомственных приказов.

3 открытия

Чтобы исключить ошибки, которые часто встречаются в СПС на других ресурсах, мы проверяем каждый документ перед публикацией и загружаем вручную, а не парсим со сторонних архивов.  

Зачем Клерк.Системе отдельная СПС

Клерк.Система — единое рабочее пространство для бухгалтеров. Отдельная нормативно-правовая база позволяет это пространство не покидать. Больше нужно искать кодексы РФ на других ресурсах — все под рукой, и рабочий ритм не сбивается.

Все документы в новой СПС открываются сразу в действующей редакции. На нужную дату можно переключиться в один клик.

У каждой редакции есть карточка, где указаны:

  • даты выпуска, подписания и вступления в силу;

  • акт, которым создана редакция;

  • сведения об официальном опубликовании;

  • ссылка на официальный источник.

Новые документы сейчас доступны в первоначальных редакциях. У кодексов и законов, загруженных ранее, уже есть несколько редакций. Историю изменений продолжаем расширять.

Главная страница СПС внутри подписки Клерк.Система
Главная страница СПС внутри подписки Клерк.Система

Что уже работает в СПС Клерк.Системы: 

  • блок «Вступает в силу» на главной странице — важные документы, которые скоро начнут действовать, с датой и количеством дней до вступления;

  • лента новых поступлений;

  • список документов, которые уже вступили в силу;

  • поиск по названию, номеру или статье документа;

  • фильтрация по типу документа: кодексы, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы ведомств;

  • сортировка документов по алфавиту или по умолчанию;

  • переключение между редакциями на любую дату в один клик;

  • карточка редакции с датами выпуска, подписания и вступления в силу и ссылкой на официальное опубликование;

  • постоянная ссылка на отдельную статью или пункт документа в нужной редакции — ссылку можно скопировать;

  • таблицы и сноски с сохранением структуры официального текста. 

Мы продолжаем наполнять СПС Клерк.Системы. До конца месяца планируем загрузить более 65 тысяч документов. 

Подписывайтесь на Клерк.Систему от 599 рублей/месяц. Все нужные для ежедневной работы инструменты и нормативные документы будут в одном рабочем пространстве.

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