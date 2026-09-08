Продолжаем развивать СПС Клерк.Системы: до конца сентября добавим 65 тысяч документов

Сейчас расширяем нормативную базу разных уровней — от федеральных законов и указов Президента до постановлений Правительства и ведомственных приказов.

Чтобы исключить ошибки, которые часто встречаются в СПС на других ресурсах, мы проверяем каждый документ перед публикацией и загружаем вручную, а не парсим со сторонних архивов.

Зачем Клерк.Системе отдельная СПС? Клерк.Система — единое рабочее пространство для бухгалтеров. Отдельная нормативно-правовая база позволяет это пространство не покидать. Больше нужно искать кодексы РФ на других ресурсах — все под рукой, и рабочий ритм не сбивается.

Все документы в новой СПС открываются сразу в действующей редакции. На нужную дату можно переключиться в один клик.

У каждой редакции есть карточка, где указаны:

даты выпуска, подписания и вступления в силу;

акт, которым создана редакция;

сведения об официальном опубликовании;

ссылка на официальный источник.

Новые документы сейчас доступны в первоначальных редакциях. У кодексов и законов, загруженных ранее, уже есть несколько редакций. Историю изменений продолжаем расширять.

Главная страница СПС внутри подписки Клерк.Система

Что уже работает в СПС Клерк.Системы:

блок «Вступает в силу» на главной странице — важные документы, которые скоро начнут действовать, с датой и количеством дней до вступления;

лента новых поступлений;

список документов, которые уже вступили в силу;

поиск по названию, номеру или статье документа;

фильтрация по типу документа: кодексы, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы ведомств;

сортировка документов по алфавиту или по умолчанию;

переключение между редакциями на любую дату в один клик;

карточка редакции с датами выпуска, подписания и вступления в силу и ссылкой на официальное опубликование;

постоянная ссылка на отдельную статью или пункт документа в нужной редакции — ссылку можно скопировать;

таблицы и сноски с сохранением структуры официального текста.

Мы продолжаем наполнять СПС Клерк.Системы. До конца месяца планируем загрузить более 65 тысяч документов.