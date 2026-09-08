Продолжаем развивать СПС Клерк.Системы: до конца сентября добавим 65 тысяч документов
Сейчас расширяем нормативную базу разных уровней — от федеральных законов и указов Президента до постановлений Правительства и ведомственных приказов.
Чтобы исключить ошибки, которые часто встречаются в СПС на других ресурсах, мы проверяем каждый документ перед публикацией и загружаем вручную, а не парсим со сторонних архивов.
Зачем Клерк.Системе отдельная СПС?
Клерк.Система — единое рабочее пространство для бухгалтеров. Отдельная нормативно-правовая база позволяет это пространство не покидать. Больше нужно искать кодексы РФ на других ресурсах — все под рукой, и рабочий ритм не сбивается.
Все документы в новой СПС открываются сразу в действующей редакции. На нужную дату можно переключиться в один клик.
У каждой редакции есть карточка, где указаны:
даты выпуска, подписания и вступления в силу;
акт, которым создана редакция;
сведения об официальном опубликовании;
ссылка на официальный источник.
Новые документы сейчас доступны в первоначальных редакциях. У кодексов и законов, загруженных ранее, уже есть несколько редакций. Историю изменений продолжаем расширять.
Что уже работает в СПС Клерк.Системы:
блок «Вступает в силу» на главной странице — важные документы, которые скоро начнут действовать, с датой и количеством дней до вступления;
лента новых поступлений;
список документов, которые уже вступили в силу;
поиск по названию, номеру или статье документа;
фильтрация по типу документа: кодексы, федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы ведомств;
сортировка документов по алфавиту или по умолчанию;
переключение между редакциями на любую дату в один клик;
карточка редакции с датами выпуска, подписания и вступления в силу и ссылкой на официальное опубликование;
постоянная ссылка на отдельную статью или пункт документа в нужной редакции — ссылку можно скопировать;
таблицы и сноски с сохранением структуры официального текста.
Мы продолжаем наполнять СПС Клерк.Системы. До конца месяца планируем загрузить более 65 тысяч документов.
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