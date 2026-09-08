Попытка сделать бизнес прозрачнее привела к потере почти всех клиентов

Компания потеряла почти всех сотрудников и клиентов после масштабной перестройки бизнес-процессов.

Примерно в 2010–2011 годах 1C-WiseAdvice начала масштабную перестройку бизнеса. Об этом основатель и генеральный директор компании Александр Рульков рассказал в подкасте «Клерка» «Тот еще разговор».

До этого за каждым клиентом закрепляли бухгалтера, который напрямую общался с заказчиком. По словам Рулькова, при такой модели руководству было сложно контролировать процессы, а взаимозаменяемость сотрудников практически отсутствовала.

Компания решила перенести коммуникации и задачи в информационную систему, чтобы отслеживать каждый запрос клиента. Однако сотрудники, которые несколько лет работали по прежней схеме, начали сопротивляться изменениям.

«На фоне этой перестройки потеряли почти всех сотрудников и клиентов», — рассказал Рульков.

Одновременно изменилась и модель взаимодействия с заказчиками. Если раньше закрепленный бухгалтер мог выполнять дополнительные просьбы клиента, то после перестройки провайдер начал ограничивать работу условиями договора.

Сейчас 1C-WiseAdvice занимается бухгалтерским аутсорсингом, а также оказывает юридические и IT-услуги. На пике в компании работали более 500 человек, а годовая выручка достигала примерно 850–900 млн рублей без НДС, рассказал Рульков.

Подробнее об истории 1C-WiseAdvice, сделке с 1С, работе с иностранными компаниями и развитии бизнеса Александр Рульков рассказал в новом выпуске «Тот еще разговор»: