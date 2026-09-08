Бухгалтерский аутсорсинг: выживание после ухода крупных заказчиков и сила партнерства с 1С 

Знакомство и масштабы

Борис: У нас в гостях Александр Рульков, основатель и генеральный директор компании «1C-WiseAdvice». Расскажи, чем занимается компания.

Александр: Наша компания занимается аутсорсингом бухгалтерии. Есть дополнительные комплементарные услуги: юридические, кого-нибудь зарегистрировать, айтишные, например, для крупных заказчиков развернуть IT-инфраструктуру, в которой будут работать учетные программы.

Аутсорсинг учета распадается по функциям. Можешь вести бухгалтерский учет вместе с налоговым, можешь только считать зарплату, можешь вести кадровое делопроизводство. А можешь добавить еще воинский учет, сейчас в тренде услуга, потому что штрафы очень высокие.

Борис: Можно получить информацию про численность и масштабы компании?

Александр: На пике сотрудников было больше 500. Выручка где-то 850–900 млн в год без НДС.

Борис: Маржинальность 30% по году?

Александр: Может быть, даже повыше, 35–40. Просто у нас традиционно косвенные расходы, накладные функции широко представлены. Поэтому цифра 30–40 звучит классно, но все равно нам хватает с трудом.