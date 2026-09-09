Казахстан стал точкой роста для российского бизнеса после 2022 года

После 2022 года российские компании начали активнее обращаться за помощью с выходом на рынок Казахстана. На этом фоне казахстанское подразделение 1C-WiseAdvice выросло по численности и обороту.

1C-WiseAdvice открыла офис в Казахстане еще в 2018 году. Первое время подразделение в основном работало с российскими клиентами компании, которым требовалось сопровождение бизнеса сразу в нескольких странах. Об этом основатель и гендиректор 1C-WiseAdvice Александр Рульков рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор» на «Клерке».

До 2022 года в казахстанском офисе работали менее десяти человек. Компания практически не вкладывалась в рекламу на местном рынке, а новые клиенты в основном приходили через российский бизнес.

После 2022 года ситуация изменилась. По словам Рулькова, российским компаниям резко понадобилась помощь с открытием бизнеса в Казахстане.

1C-WiseAdvice начала активнее продвигать услуги по регистрации компаний, предоставлению юридических адресов и последующему бухгалтерскому обслуживанию. В результате казахстанский офис заметно вырос по численности сотрудников и обороту.

Следующим этапом развития стала сделка со СберРешениями весной 2025 года. По словам Рулькова, из-за санкций компании стало сложнее переводить деньги между Россией и Казахстаном, после чего было принято решение продать казахстанскую дочернюю структуру. Ее приобрела 1C-WiseAdvice.

Сейчас компания рассматривает дальнейшее расширение в регионе. Среди потенциальных направлений Рульков назвал Узбекистан, поскольку российскому бизнесу, по его словам, недостаточно одного Казахстана.

Подробнее о развитии бизнеса в Казахстане и других странах Александр Рульков рассказал в новом выпуске подкаста «Тот еще разговор»: