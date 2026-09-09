ЦБ разъяснил правила возврата товаров, оплаченных цифровыми рублями

Бизнесу не придется менять порядок оформления возвратов товаров, которые покупатели оплатили цифровыми рублями. Для таких операций не предусмотрено отдельных требований к документам и бухучету.

Возврат товара, который первоначально оплатили цифровыми рублями, не имеет особенностей с точки зрения документального и бухгалтерского оформления. Об этом «Клерку» сообщили в пресс-службе Банка России в ответ на запрос редакции.

«Нет никаких особенностей документального и бухгалтерского оформления возврата товара, первоначально оплаченного цифровыми рублями», — пояснили в ЦБ.

Таким образом, использование цифрового рубля при первоначальной оплате само по себе не меняет порядок документального и бухгалтерского оформления возврата товара.

С 1 сентября 2026 года началось массовое внедрение цифрового рубля. На первом этапе принимать его обязаны продавцы с выручкой за 2025 год свыше 120 млн рублей, если на 1 января 2026 года у них был договор о приеме электронных средств платежа с системно значимым банком или банком, который ЦБ признал значимым на рынке платежных услуг. Требование будет распространяться на бизнес поэтапно.

Цифровой рубль — третья форма российской валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Расчеты проходят через платформу Банка России, а доступ к счету можно получить через приложение или интернет-банк участника платформы.

Подробнее о том, как бизнесу работать с цифровым рублем, открывать счет и отражать операции в учете, читайте в разборе «Клерка».