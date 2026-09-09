ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков

Единая база должна помочь выявлять схемы ухода от налогов через номинальных владельцев бизнеса. Решение о создании реестра ФНС должна рассмотреть до 1 февраля 2027 года.

Федеральный реестр подставных лиц могут создать для накопления информации и повышения эффективности оперативно-разыскной работы, следует из поручения правительственной комиссии по профилактике правонарушений. ФНС и МВД также поручено усилить борьбу с налоговыми преступлениями.

До 1 марта 2027 года ФНС должна разработать механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц. Кроме того, ведомству предстоит сформировать единый подход к выявлению признаков фальсификации счетов-фактур и налоговых деклараций.

К схемам с участием номинальных владельцев относится искусственное дробление бизнеса между несколькими компаниями или ИП для применения специальных налоговых режимов. Еще один вариант — регистрация бизнеса на родственника для создания видимости независимости. Такая практика получила название «схема с тещей».

«Бизнес рассчитывает, что для усиления борьбы с налоговыми преступлениями будут не только создаваться реестры, но и формироваться условия, при которых работа в теневом секторе станет невыгодной», — заявила вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.

В январе — июне 2026 года правоохранители выявили 3 362 преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов. Показатель вырос на 17,2% год к году — это максимальный прирост как минимум за 12 лет.