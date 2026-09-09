Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в ноябре 2026

В начале ноября сотрудники будут работать четыре дня. Выходным станет среда, 4 ноября, а предыдущий рабочий день сократят на час.

Рабочая неделя в начале ноября 2026 года будет четырехдневной из-за празднования Дня народного единства, следует из производственного календаря на 2026 год.

Ноябрь 2026 года

Праздник 4 ноября выпадает на среду, поэтому этот день будет нерабочим. Во вторник, 3 ноября, продолжительность рабочего дня сократят на один час.

ТК устанавливает 14 праздничных дней в течение года. В 2026 году в России будет 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих.

Узнайте, как будем работать и отдыхать — смотрите подробный производственный календарь от «Клерка».