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Маркетплейсы
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Минпромторг готов поддержать пострадавших селлеров Ozon

Для получения поддержки Ozon должен составить реестр пострадавших продавцов, оценить ущерб и направить предложения правительству. Пока платформа не обращалась в министерство.

Пострадавшие из-за атак на склады Ozon селлеры могут получить поддержку, сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. Министерство ждет от маркетплейса предложений о необходимых мерах.

«Им надо составить реестр пострадавших селлеров и подготовить соответствующее предложение правительству. Минпромторг готов их поддержать», — сказал Чекушов.

Ozon пока не направлял предложения, поскольку для этого необходимо определить ущерб каждого продавца.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего из-за атак украинских беспилотников на объекты группы «РВБ», в которую входят Wildberries и Russ.

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