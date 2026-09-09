Число нелегальных онлайн-кредиторов выросло в 6 раз в первом полугодии 2026

ЦБ выявил около 360 нелегальных онлайн-кредиторов. Они все чаще выдают займы под залог единственного жилья и в USDT.

Около 360 нелегальных кредиторов, продвигавших услуги в интернете, выявил Банк России в первом полугодии 2026 года. За тот же период прошлого года регулятор обнаружил 56 таких проектов. Доля онлайн-нелегалов выросла с 12 до 36%.

Черные кредиторы предлагают займы через соцсети и платформы объявлений, а после блокировки создают новые сайты. Они могут устанавливать условия, при которых после первой просрочки заложенная квартира переходит кредитору. В среднем такие организации одновременно судятся из-за 7–10 квартир, пишут «Известия».

Распространяются и займы в стейблкоине USDT, а также услуги псевдокредитных брокеров. Последние обещают гарантированное одобрение, но требуют предоплату за резервирование лимита, легализацию доходов или улучшение кредитной истории. После оплаты посредники могут исчезнуть.

Перед оформлением займа ЦБ рекомендует проверить организацию на сайте регулятора и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. Пострадавшим следует сохранить договоры, переписку и платежные документы, а затем обратиться в прокуратуру или суд. Нелегальный кредитор не вправе требовать исполнения обязательств по договору потребительского кредита или займа.