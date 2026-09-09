Власти до конца года решат, нужно ли восстанавливать склады маркетплейсов

Минпромторг и цифровые платформы оценят ущерб складской инфраструктуре и необходимость господдержки. Полное восстановление пострадавших логистических центров может не потребоваться.

Необходимость восстановления складов маркетплейсов, пострадавших в результате атак ВСУ, власти и цифровые платформы оценят до конца года, сказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов. К этому сроку стороны определят объем ущерба и возможное участие государства.

«Пока преждевременно говорить, что требуется стопроцентное восстановление ровно тех логистических центров, которые были. Сейчас идет изменение логистики», — пояснил чиновник.

Маркетплейсы продолжают подсчитывать ущерб и перенаправляют логистические потоки. Для обработки грузов они в том числе используют небольшие партнерские сортировочные центры.

Одновременно цифровые платформы вводят новые объекты по своим инвестиционным программам. Поэтому решение о восстановлении отдельных логистических мощностей примут с учетом уже произошедшей перестройки поставок.