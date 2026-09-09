Материалы налоговых проверок разрешат рассматривать по ВКС

Налогоплательщики смогут участвовать в рассмотрении материалов через инспекцию по месту нахождения или жительства. Порядок вступит в силу 30 сентября 2026

Материалы налоговой проверки и акты о нарушениях, выявленных вне проверки, можно будет рассматривать по видео-конференц-связи, следует из приказа ФНС от 11.08.2026 № ЕД-1-2/567@. Такой формат применят, если у инспекции есть техническая возможность, а материалы дела не содержат гостайну.

Участвовать в рассмотрении можно будет через инспекцию по месту нахождения или месту жительства лица, в отношении которого провели проверку либо составили акт. Перечень инспекций с необходимым оборудованием ФНС опубликует на своем сайте.

Инспекция сообщит о возможности использовать ВКС не позднее чем за три рабочих дня до планируемого рассмотрения дела. Информацию смогут включить, например, в извещение о времени и месте рассмотрения материалов.

Порядок вступит в силу с 30 сентября 2026 года.