Адвокат рассказала, как делить игровое имущество при разводе

Стоимость виртуальных предметов суд может принять во внимание, если их купили в браке на общие деньги. Вместо раздела игрового инвентаря одному из супругов могут присудить компенсацию.

Дорогостоящие мечи, доспехи, скины и другие игровые активы в перспективе могут учитывать при разделе имущества супругов, сообщила адвокат, советник Федеральной палаты адвокатов РФ Майя Шевцова. Условиями могут стать реальная рыночная стоимость предметов и их покупка в браке за общие средства.

Виртуальные предметы не считаются вещами в классическом понимании гражданского права. Однако ст. 128 ГК относит к объектам гражданских прав не только вещи, но и иное имущество, а ст. 34 Семейного кодекса — любое имущество, нажитое супругами в браке.

«На практике, думаю, речь скорее будет идти не о физическом "разделении" игрового инвентаря между супругами, а об оценке его стоимости и присуждении одному супругу соответствующей денежной компенсации», — пояснила Шевцова.

Стоимость предметов в аккаунтах может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей. Их судьбу также можно заранее определить в брачном договоре.

При наследовании игровых активов будут иметь значение правила конкретной платформы и возможность передачи аккаунта или предметов другому лицу. Автоматического правила о выплате стоимости аккаунта при отказе платформы предоставить доступ сейчас нет: основания и размер компенсации наследнику придется доказывать отдельно.