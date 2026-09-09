Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Консультант + мобилка
Купить подписку
Без паники! Все сдадут экзамены. Курс для родителей 8-11 классов от 100балльного репетитора
Экономика России
Читать 1 мин

Дефицит федерального бюджета достиг 5,79 трлн рублей

За январь — август 2026 дефицит составил 2,5% ВВП. Расходы федерального бюджета выросли на 14,7% год к году.

265 просмотров22 открытия

Дефицит федерального бюджета России за восемь месяцев достиг 5,79 трлн рублей, следует из предварительной оценки. Расходы составили 31,724 трлн рублей, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Рост расходов Минфин объяснил оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых затрат.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 18,1% год к году, до 20,91 трлн рублей. Нефтегазовые поступления превысили 5 трлн рублей, но сократились на 16,7%.

Снижение нефтегазовых доходов связано в том числе с уменьшением среднего курса доллара и цен на нефть в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка