Дефицит федерального бюджета достиг 5,79 трлн рублей

За январь — август 2026 дефицит составил 2,5% ВВП. Расходы федерального бюджета выросли на 14,7% год к году.

Дефицит федерального бюджета России за восемь месяцев достиг 5,79 трлн рублей, следует из предварительной оценки. Расходы составили 31,724 трлн рублей, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Рост расходов Минфин объяснил оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых затрат.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 18,1% год к году, до 20,91 трлн рублей. Нефтегазовые поступления превысили 5 трлн рублей, но сократились на 16,7%.

Снижение нефтегазовых доходов связано в том числе с уменьшением среднего курса доллара и цен на нефть в четвертом квартале 2025 года и первом квартале 2026 года.