Минтранс расширил список случаев оформления бумажных транспортных накладных

Бумажные транспортные накладные разрешили для военных и специальных грузов, при перевозках на территориях с особыми режимами, включая ЧС, военное положение и КТО.

Перечень случаев, когда транспортную накладную, заказ и заявку можно оформить на бумаге, расширили. Изменения внесены в приказ Минтранса № 262.

Бумажные документы разрешены при перевозке грузов военного назначения, если отправителем или получателем выступает Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, МЧС, СВР или ФСО. Исключение также распространяется на специальные грузы, периодические печатные издания, продукцию военного и двойного назначения при внешнеторговых операциях, отметил Минтранс.

Оформлять документы на бумаге можно и при перевозках по территориям, где действуют режимы повышенной готовности или ЧС, чрезвычайное или военное положение либо режим контртеррористической операции.

Обязательные электронные накладные для автомобильных, железнодорожных и авиационных грузоперевозок, а также электронные экспедиторские документы введены с 1 сентября 2026 года. До 1 марта 2027 года за предъявление бумажных документов инспекторы будут выносить устное предупреждение без штрафа.

Минтранс также планирует дополнить исключениями еще три приказа по железнодорожным, авиационным и экспедиторским документам.