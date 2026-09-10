Лицензии на продажу табака станут обязательными для розницы

Прием заявлений начнется 1 октября. Работать без лицензии розничные и развозные продавцы не смогут с 1 марта 2027 года.

Заявления на лицензии для розничной и развозной торговли табаком начнут принимать с 1 октября 2026 года, сообщил первый зампред комитета Госдумы по конкуренции Игорь Игошин. Для оформления документов бизнесу предоставят переходный период.

Лицензирование должно ограничить сбыт нелегальной продукции.

«Для производителей, работающих в белую, лицензирование закрывает канал для теневых поставщиков, реализующих подделки по заниженным ценам и не несущих затрат на сертификацию», — заявил Игошин.

Разрешения потребуются для закупки, хранения и поставки табачной и никотинсодержащей продукции и никотинового сырья, а также для розничной и развозной торговли.

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать и аннулировать Росалкогольтабакконтроль. Ведомство также получит полномочия аннулировать лицензии розничных и развозных продавцов.