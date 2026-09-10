ФНС запретила вбивать в чеки фейковые контакты вместо реальных данных покупателей
Налоговая предупредила о штрафах за недостоверные реквизиты в теге 1008.
ФНС в письме от 01.09.2026 № АБ-36-20/7611@ напомнила порядок оформления кассовых чеков и уточнила, что важно корректно указывать реквизит «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008).
Продавец в момент расчета выдает кассовый чек на бумаге или отправляет его в электронной форме, если покупатель до момента расчета указал свой абонентский номер либо адрес электронной почты.
«Внесение в тег 1008 заведомо недостоверных сведений на протяжении долгих временных отрезков (одинаковые адреса электронной почты или номер телефона) и невыдача печатной формы кассового чека являются нарушением и влекут административную ответственность», — подчеркнули налоговики в письме.
То есть контакты покупателя должны быть реальными.
Письмо ФНС поручено довести до инспекций и до налогоплательщиков.
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