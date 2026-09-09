Песков: повышение налогов из-за дефицита бюджета не обсуждается
Вопрос о повышении налогов не стоит, заявил пресс-секретарь Путина.
Повышение налогов из-за состояния бюджета не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Так он ответил на вопрос о возможном решении после публикации данных Минфина.
«Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель — это цифра подвижная», — сказал Песков.
По его словам, размер дефицита не должен вызывать сильной обеспокоенности. Песков также заверил, что макроэкономическая стабильность в России «абсолютно обеспечивается».