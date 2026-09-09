Wildberries вернет продавцам ошибочно списанную комиссию FBS

Перерасчет проведут за период с 31 августа по 6 сентября. Возврат отразят в финансовом отчете за неделю с 7 по 13 сентября.

Часть продавцов Wildberries не получила снижение комиссии на 3,5–5 процентных пунктов из-за технической ошибки. Проблема затронула селлеров, которые отгружали товары по модели FBS быстрее 42 часов.

Сигналы о некорректных списаниях поступили в том числе от участников АУРЭК. Ассоциация передала информацию маркетплейсу, который назначил перерасчет на 9 сентября 2026 года, пишет ассоциация.

Ошибочно списанные деньги вернутся на счета продавцов. В финансовом отчете за неделю с 7 по 13 сентября операция появится с пометкой «Коррекция продаж» в столбце «Обоснование для оплаты».

Исправленную комиссию можно будет проверить в столбцах «К перечислению продавцу за реализованный товар», «Размер кВВ, %», «Размер кВВ без НДС, % Базовый» и «Итоговый кВВ без НДС, %».