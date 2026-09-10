СФР разъяснил правила продления единого пособия без потери выплат

Подать заявление на новый срок можно в месяц окончания ранее назначенных выплат или следующий за ним, пишет СФР. Тогда после одобрения пособие придет по прежнему графику.

Но комплексная оценка нуждаемости проводится и при первом назначении, и при продлении.

Выплата назначается на 12 месяцев, но не больше, чем до достижения ребенком возраста 17 лет.

«Например, если пособие было назначено на период с октября 2025 года по сентябрь 2026 года, заявление на новый период нужно подать в сентябре или октябре 2026 года, чтобы пособие приходило непрерывно при наличии права», — пояснил Соцфонд.

Если подать заявление на продление через несколько месяцев после окончания предыдущего назначения, деньги придут через 5 рабочих дней после одобрения.

Также предусмотрена синхронизация выплат на нескольких детей в случае назначения на разные периоды.

Например, пособия на трех детей назначались на разные периоды. Если срок назначения пособия на одного из детей истекает, то родитель может подать заявление не только на этого ребенка, но и на других – в последний месяц одного из назначений.

Отправить заявление можно через Госуслуги, в отделении Соцфонда или МФЦ. Если предыдущее оформляли на Госуслугах, за месяц до окончания срока в личный кабинет придет уведомление о его скором окончании.

Для многодетных семей установили особое правило: среднедушевой доход семьи может превысить региональный ПМ не более чем на 10%, и пособие все равно назначат однократно на 12 месяцев – в размере 50% ПМ и на один период.

Если по истечении 12 месяцев среднедушевой доход семьи также будет выше установленных норм, пособие отменят.