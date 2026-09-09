Эффективность контрольных закупок ФНС за два года выросла до 98%

На кассы вне крупных торговых сетей приходится 64% рынка против 73% в 2023 году. При этом растет доля ККТ в интернет-торговле и сетевом ретейле.

В России зарегистрировано 3,89 млн онлайн-касс, при этом структура рынка постепенно меняется. Доля ККТ вне торговых сетей, которую преимущественно использует малый бизнес, снизилась с 73% в 2023 году до 64%. Такие данные представила «Платформа ОФД» на пресс-конференции к 10-летию системы операторов фискальных данных.

Сейчас на рынке работают 14 операторов фискальных данных. Для сравнения, в сентябре 2016 года их было четыре, а в 2022 году — 21. К «Платформе ОФД» подключено более 1,45 млн касс, или 35% рынка. Ежедневно компания обрабатывает около 75 млн кассовых чеков.

Одновременно усиливается автоматизированный контроль за соблюдением кассовой дисциплины. По данным компании, эффективность контрольных закупок ФНС за два года выросла с 59% до 98%.

Больше всего ошибок в кассовых чеках в 2025–2026 годах компания зафиксировала в Иркутской области — их доля составила 6% от общего количества чеков. В Марий Эл показатель достиг 5%, в Камчатском крае и Дагестане — по 4%.

При этом на одну кассу с выявленными нарушениями в Марий Эл приходится в среднем 7,3 тыс. ошибок, в Иркутской области — 6,5 тыс., в Камчатском крае — 6,1 тыс.

«Платформа ОФД» также опросила представителей малого и среднего бизнеса и определила задачи, которые предприниматели считают наиболее приоритетными. В топ-5 вошли поиск и наем сотрудников, формирование ассортимента, планирование закупок, пересмотр цен и рекламное продвижение.

По словам гендиректора «Платформы ОФД» Дмитрия Батюшенкова, компания планирует развивать платформу с внутренними и внешними сервисами с учетом этих потребностей бизнеса.