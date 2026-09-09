🔥 «Клерк» сравнил девять ИИ-сервисов для работы и создания контента

В новом обзоре «Клерка» собрали российские сервисы, через которые можно работать с популярными нейросетями без VPN и оплачивать доступ в рублях. Сравнили возможности платформ, тарифы и инструменты для разных задач.

«Клерк» подготовил обзор девяти ИИ-сервисов: chad, Matrix Hub, Ranvik, Genova AI, Сабка, ERA2.AI, SYNTX.AI, SpeShu.AI и MashaGPT. Платформы дают доступ к моделям для текста, изображений, видео и аудио через единый интерфейс.

В обзоре мы разобрали, какие нейросети и инструменты доступны на каждой платформе, для каких задач они подходят, какие дополнительные функции предлагают и сколько стоит использование. Сервисы не ранжировали: выбор зависит от необходимых пользователю возможностей.

Отдельно сравнили варианты для разных сценариев. Например, для работы с текстами, файлами и документами подходят шесть сервисов из подборки, для создания видео и аудио — семь.

Также в обзоре есть платформы для командной работы, подключения ИИ к бизнес-процессам и варианты, которыми можно начать пользоваться бесплатно или без обязательной подписки.

Читайте полный обзор «Клерка»: «Обзор российских ИИ-сервисов для работы и контента».