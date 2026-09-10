Доначисления крупному бизнесу выросли почти в три раза в 2026 году
За первое полугодие ФНС провела 60 выездных проверок крупнейших налогоплательщиков — вдвое больше, чем годом ранее.
Крупнейшему бизнесу по итогам выездных проверок доначислили 16,3 млрд рублей, следует из данных ФНС. Годом ранее сумма составляла 5,8 млрд рублей.
К крупнейшим налогоплательщикам служба относит компании с годовым доходом свыше 35 млрд рублей, уточнили «Известия».
В Москве средняя сумма требований по одной проверке за год выросла почти на 60% и в I квартале 2026 года достигла 220 млн рублей, сообщила руководитель направления компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Инна Иванова. В Московской области число жалоб бизнеса на решения налоговых органов увеличилось на 25%.
ФНС до назначения проверки предлагает компаниям добровольно уточнить налоговые обязательства.
«ВНП назначаются в отношении организаций, отказавшихся от этого», — пояснили в службе. Рост доначислений эксперты связывают с автоматическим поиском нарушений и усилением аналитической работы налоговых органов.
Шансы полностью отменить требования остаются невысокими. За первые пять месяцев 2026 года 85% налоговых споров в Московской области завершились в пользу инспекций, сообщила гендиректор «НК-Профаудит» Наталья Кушнарева.
Полностью оспорить требования после выездных проверок удается менее чем в 5% случаев, поэтому защиту рекомендуется начинать еще во время проверки.
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