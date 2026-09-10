Медведев: нет никаких угроз сбережениям россиян в банках
Российская банковская система сохраняет стабильность, несмотря на санкции. Государство продолжает исполнять свои обязательства в полном объеме.
Угроз деньгам россиян в банках нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет», — сказал он.
Сообщения иностранных СМИ о возможном изъятии вкладов и крахе финансового сектора зампред Совбеза назвал заказными информационными атаками. По его словам, за рубежом не ожидали, что российская банковская и финансовая системы окажутся настолько устойчивыми.
Ранее слухи о заморозке банковских вкладов опровергал депутат Константин Бахарев.
Ясно, теперь точно надо нал снять.