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Банки
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Медведев: нет никаких угроз сбережениям россиян в банках

Российская банковская система сохраняет стабильность, несмотря на санкции. Государство продолжает исполнять свои обязательства в полном объеме.

Угроз деньгам россиян в банках нет, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет», — сказал он.

Сообщения иностранных СМИ о возможном изъятии вкладов и крахе финансового сектора зампред Совбеза назвал заказными информационными атаками. По его словам, за рубежом не ожидали, что российская банковская и финансовая системы окажутся настолько устойчивыми.

Ранее слухи о заморозке банковских вкладов опровергал депутат Константин Бахарев.

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Комментарии
2
  • Reaver

    Ясно, теперь точно надо нал снять.

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