Аналитики узнали, на чем россияне экономят, а на чем – нет

В январе-августе число покупок медицинских услуг увеличилось на 3%, а в аптеках — на 2%. Одновременно россияне стали реже покупать электронику, книги и услуги турагентств.

Россияне увеличили расходы на медицинские услуги и лекарства, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Средний чек на медицинские услуги вырос на 11% год к году, в аптеках — на 12%.

Количество чеков в салонах красоты увеличилось на 4%. Число покупок продуктов питания выросло на 1,5%, хотя покупатели стали чаще выбирать собственные торговые марки магазинов.

На чем россияне экономят: спрос на книги и канцтовары сократился на 20%, на аксессуары для смартфонов и мелкую электронику — на 14%, на услуги турагентств — на 13%. Посещаемость ресторанов снизилась на 5%, а в крупнейших городах — на 8–10%.

Доля алкоголя, включая пиво и коктейли, в чеках ресторанов и баров уменьшилась с 41% в 2025 году до 37%. Продажи свадебных платьев и мужских костюмов снижаются ежегодно на 3–5%, тогда как число покупок в секонд-хендах выросло на 10% год к году.