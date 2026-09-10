Назвали товары, которые могут подешеветь до конца года

Электроника и импортная одежда в России могут подешеветь до конца года, сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. Основными условиями он назвал сохранение более сильного рубля и увеличение предложения товаров.

«При более сильном рубле может продолжиться удешевление электроники, где средний ценник уже ниже прошлогоднего уровня. Этот тренд также может поддержать рост предложения более бюджетных моделей», — отметил Батюшенков.

На цены импортной одежды также давят снижение частоты покупок и собственные торговые марки.

В сегменте одежды и обуви число покупок сократилось на 6% год к году. В электронике средний чек снизился на 3%, а продажи — на 5%.

В сфере услуг число покупок выросло на 4%, а в торговле непродовольственными товарами снизилось на 9%. Покупки продуктов питания увеличились на 1–2%.

Во втором квартале 2026 года продажи начали восстанавливаться в сегментах электроники, техники, автотоваров, мебели и других товаров длительного пользования, причем спрос в основном затронул импортные товары.