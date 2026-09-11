Невыплаченные алименты предложили исключить из доходов для единого пособия
Алименты, взысканные судом, не будут учитывать при оценке нуждаемости семьи, если пристав подтвердит отсутствие выплат.
Не полученные семьей алименты предложили исключить из среднедушевого дохода при назначении единого пособия.
С такой инициативой лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.
Сейчас взысканные судом, но фактически не выплаченные алименты могут учесть как реальный доход семьи. Из-за этого родителю могут отказать в едином пособии, хотя деньги на содержание ребенка он не получает.
«ЛДПР предлагает исключить невыплаченные алименты из доходов семей, если факт их неполучения подтвержден судебным приставом», — сообщила пресс-секретарь ЛДПР Элеонора Кавшар.
Изменение должно учитывать фактическое материальное положение семей с детьми. Подтверждением неполучения алиментов станет документ от судебного пристава-исполнителя.