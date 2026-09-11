ФНС: архивную кадастровую стоимость можно установить в размере рыночной

Физлицо вправе обратиться в бюджетное учреждение региона в течение года после получения налогового уведомления. Измененную стоимость учтут при расчете имущественных налогов после внесения сведений в ЕГРН.

Налогоплательщик может подать заявление об установлении кадастровой стоимости недвижимости в размере рыночной, в том числе в отношении архивной стоимости, разъяснил КС. Речь идет о стоимости, которая содержалась в ЕГРН и использовалась для определения налоговой базы на 1 января налогового периода.

До изменения законодательства об оценочной деятельности заявление можно направить в бюджетное учреждение субъекта РФ. Физлицо вправе сделать это в том числе в течение года после получения налогового уведомления. Выводы суда ФНС включила в обзор практики за январь — август 2026 года.

Верховный Суд также уточнил порядок налогообложения объектов долевого строительства. После ввода многоквартирного дома в эксплуатацию объект незавершенного строительства перестает существовать для целей налогообложения независимо от обновления сведений в ЕГРН. Участники долевого строительства становятся плательщиками налога на имущество по переданным квартирам только после госрегистрации права собственности.

Застройщик теперь обязан обратиться в Росреестр для прекращения права на объект незавершенного строительства. Актуальные сведения о его статусе автоматически поступают налоговым органам, указано в письме ФНС от 03.09.2026 № БС-36-21/7738@.