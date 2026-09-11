Врачам тоже придется учиться: Роструд объяснил, кому не избежать курсов по первой помощи

Онлайнинспекцию спросили – обязаны ли преподаватели медицинского университета и врачи в соответствии с п. 33 постановления Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

«Законодательство не делает исключений в части обучения по оказанию первой помощи для работников, имеющих медицинское образование», — ответил Роструд.

Более того: в Правилах обучения по ОТ утвержденных Постановлением от 24.12.2021 № 2464, прямо указано, что обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении лиц, обязанных оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требованиями НПА, добавило ведомство.