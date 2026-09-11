ФНС уточнила порядок сопровождения при переходе на налоговый мониторинг

Переход на налоговый мониторинг будут сопровождать инспекции по крупнейшим налогоплательщикам.

Компании при подготовке к переходу на налоговый мониторинг будут сопровождать межрегиональные или межрайонные инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам. Новый порядок взаимодействия налоговых органов установлен приказом ФНС от 31.08.2026 № ЕД-1-23/634@.

Ответственную инспекцию назначат, если организация представила в территориальный налоговый орган дорожную карту или заявление о вступлении в налоговый мониторинг. Срок назначения составит 13 рабочих дней с момента подачи документов, уточнила ФНС.

Уполномоченные сотрудники будут консультировать компанию и территориальную инспекцию, анализировать документы и сообщать, какие изменения нужны для соблюдения установленных требований. Сопровождение завершится после принятия решения о вступлении организации в налоговый мониторинг.

Новый порядок должен обеспечить единый подход к подготовке компаний, позволить выявлять замечания к документам на раннем этапе и упростить переход на налоговый мониторинг для новых участников.