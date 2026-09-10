Работающих иностранцев обложат налогом за неработающих членов семьи

Новый порядок начнет действовать с 1 января 2027 года. Налог будут взимать за каждого неработающего члена семьи иностранца, который находится в России.

Федеральный закон о налогообложении работающих иностранцев вступит в силу с 1 января 2027 года, сообщил начальник Миграционной службы МВД Андрей Кикоть на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«По нашей инициативе принят Федеральный закон о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», — сказал Андрей Кикоть.

Ограничение числа неработающих членов семей предусмотрено Концепцией государственной миграционной политики. После введения правительственных критериев для зачисления детей из таких семей в школы их количество снизилось на 20% по отношению к 1,7 млн человек.