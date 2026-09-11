Маркетплейсы начнут автоматически проверять права продавцов и товаров

Новый механизм проверки карточек товаров заработает с 1 марта 2027 года. Он должен защитить покупателей от контрафактной продукции.

Цифровые платформы будут автоматически проверять продавцов и товары через единый реестр Роспатента, сообщил глава ведомства Юрий Зубов. Проверка позволит установить наличие исключительных прав.

«Цифровые платформы будут в автоматическом режиме обращаться к единому реестру Роспатента, проверять продавца и конкретные товары на предмет исключительных прав», — пояснил Зубов.

Разработанный Роспатентом механизм позволит подтверждать правовую чистоту карточек, а также права конкретных продавцов и товаров. Его запустят 1 марта 2027 года.

Сейчас нельзя определить долю карточек, которая может не пройти проверку, считает директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

«Можно ожидать, что проблемы возникнут у небольшой доли карточек. При этом большинство случаев будут связаны не с удалением товара, а с необходимостью исправить данные или предоставить документы», — отметил эксперт.

Но любая система контроля создает новые схемы обхода. Риск сместится от простого использования поддельных документов к более сложным нарушениям: применению документов на другой товар, ошибочной классификации продукции или подмене товара.

Сама по себе проверка через государственные системы не гарантирует отсутствие контрафакта на 100%. Она подтверждает наличие и корректность определенных сведений, но не заменяет физический контроль каждой единицы товара.