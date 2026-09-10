Что изменилось в вычетах на ДСГ с 1 сентября 2026 года

Вычеты на долгосрочные сбережения граждан действуют в России с 2024 года. Сначала в них вошли ПДС и ИИС-3, в 2025 году добавился вычет по негосударственной пенсии, а с сентября 2026 года — по добровольному страхованию жизни.

В 2026 году при заявлении вычетов на ДСГ нужно учитывать несколько правил.

1. К какой налоговой базе применяется. Вычеты уменьшают доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13–22%, и не применяются к доходам от других налоговых баз.

2. Нет дохода — нет вычета. Если в заявляемом году не было облагаемых НДФЛ доходов, вычет получить нельзя. Исключение — вычет при закрытии ИИС-3.

3. Заявить вычет можно за три предыдущих года. В 2026 году вычет по ПДС и пополнению ИИС-3 можно получить за 2024–2025 годы, а по взносам на негосударственную пенсию и ДСЖ — за 2025 год.

4. Для взносов на ДСЖ за 2025 год действуют переходные правила. Можно выбрать социальный вычет с лимитом 150 тыс. рублей или вычет на ДСГ — до 400 тыс. рублей.

5. Остаток вычета не переносится. Неиспользованную часть вычета на ДСГ нельзя перенести на следующий год.

6. Общий лимит — 400 тыс. рублей. Действует для всех вычетов на ДСГ, кроме вычета при закрытии ИИС-3. С 2026 года для взносов в пользу детей лимит — до 500 тыс. рублей на каждого родителя.

7. Есть ограничения по количеству договоров. Они действуют для вычетов по ПДС, ДСЖ и негосударственной пенсии.

8. Для ИИС-3 действует отдельное ограничение. Для вычета за пополнение ИИС у налогоплательщика должно быть не более двух инвестиционных счетов.

9. Есть минимальный срок договора. Для ПДС, негосударственной пенсии и ДСЖ он зависит от года заключения: 5 лет для договоров 2024–2026 годов, затем ежегодно увеличивается на год и с 2030 года составляет 9 лет. Если выплаты начались раньше установленного срока, ранее полученные вычеты придется вернуть.

Отдельное ограничение действует для физлиц, которые в соответствующем году находились в статусе иностранного агента или нерезидента РФ.

Читайте гид «Вычеты на долгосрочные сбережения граждан в 2026 году: что надо знать и как пользоваться». В нем мы разобрали условия для получения всех пяти видов вычетов: По взносам на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). По взносам на долгосрочные сбережения (ПДС). По взносам на долгосрочное страхование жизни (ДСЖ). По средствам, внесенным на ИИС-3. По прибыли, полученной на ИИС-3. Гид уже доступен в подписке Клерк.Система.