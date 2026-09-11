Ошибки в сведениях об имуществе можно исправить через личный кабинет ФНС

Налогоплательщики могут проверить данные о недвижимости, земле и транспорте и направить обращение при обнаружении неточностей. После проверки инспекция актуализирует сведения при наличии оснований.

Сведения об объектах налогообложения доступны в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», напомнило УФНС по Республике Саха. Сервис показывает транспортные средства, земельные участки, жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и другую недвижимость.

По каждому объекту указан период владения. Для недвижимости и земельных участков также отражаются адрес, кадастровая стоимость и доля в праве, а для транспорта — объем и мощность двигателя. Эти сведения автоматически поступают в ФНС из Росреестра, ГИБДД и других регистрирующих ведомств.

Если в личном кабинете указан проданный объект или отсутствуют данные об имуществе в собственности, пользователь может выбрать соответствующий объект и направить обращение. Налоговая инспекция проверит информацию, при наличии оснований внесет изменения и разместит ответ на запрос в личном кабинете.