Эксперт рассказал, кому из продавцов будет сложнее всего из-за новых проверок карточек товаров

Сложнее всего будет мелким продавцам, которые работали по упрощенной модели

Срок проверки карточек в 180 дней выглядит реалистичным, поскольку речь идет не о ручной проверке каждой карточки, а об автоматизированной сверке данных через государственные информационные системы, считает директор Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий РГГУ, научный руководитель АНО «Национальный центр платформенной экономики» Михаил Болдырев.

Сложности возникнут там, где карточки создавались с минимальным набором информации: без корректных документов, с неполными характеристиками или с использованием чужих данных.

Сложнее всего будет мелким продавцам, которые работали по упрощенной модели:

небольшие перекупщики без полноценной системы работы с документами;

мелкие импортеры товаров из Китая;

продавцы недорогих ноунейм-товаров, где стоимость подтверждения соответствия может быть сопоставима с маржой.

«Речь идет не столько о новых требованиях к товарам, сколько о переводе уже существующих требований в цифровой механизм допуска на платформы», — подчеркнул эксперт.

Для крупных брендов наличие сертификатов, деклараций и технической документации — стандартный бизнес-процесс. Поэтому новые требования снизят конкуренцию со стороны продавцов, которые выигрывали только за счет низкой цены.

Для продавцов с уже оформленной документацией дополнительные расходы будут связаны в основном с аудитом и актуализацией данных.

А вот у тех, кто работали без полного комплекта документов, расходы могут быть существенно выше: потребуется получение сертификатов, деклараций или изменение схемы поставок.

Цены могут вырасти: для товаров с высокой маржой влияние будет минимальным, но для дешевых товаров, где прибыль составляет несколько процентов, дополнительные расходы могут стать критичными, добавил Болдырев.