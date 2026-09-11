ВС: формальное нарушение — не основание для возврата субсидии

Возврат субсидии допустим только при существенном нарушении обязательств и недобросовестности получателя. Ошибки госоргана при проверке документов нельзя полностью перекладывать на предпринимателя.

Получатель субсидии не должен возвращать деньги из-за несоответствия вида разрешенного использования земельного участка, решил Верховный Суд в Определении от 28 августа № 310-ЭС26-5793.

Предприниматель получил 758,2 тыс. рублей в 2022 году и 109,5 тыс. рублей в 2023 году на переоборудование транспорта для использования метана.

Позже надзорный орган потребовал вернуть средства, поскольку работы велись на участке для личного подсобного хозяйства. Первая инстанция и апелляция отказали в иске, но кассация взыскала субсидию. ВС отменил постановление окружного суда и оставил в силе первоначальные решения.

«Фактическое выполнение предпринимателем указанных работ и достижение показателей результативности, предусмотренных соглашениями, свидетельствуют о том, что бюджетные средства использованы по целевому назначению и принесли ожидаемый социально-экономический эффект», — указала Экономколлегия.

Истец не доказало нецелевое использование денег или недобросовестность ИП.

Проверять документы и их соответствие требованиям госорган должен до заключения соглашения о субсидии. В этом деле предприниматель четыре раза представлял одни и те же документы на участок, а министерство их принимало и подтверждало соответствие заявителя установленным требованиям.