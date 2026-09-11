Уведомления по НДФЛ с вкладов ФНС разошлет с 21 сентября 2026
Уплатить начисленные налоги нужно до 1 декабря.
С 21 сентября 2026 года ФНС начнет рассылать налоговые уведомления за 2025 год. Там будут начисления по земельному и транспортному налогам, налогу на имущество, НДФЛ с процентных доходов по вкладам.
Пользователи «Госуслуг» получат документы в личном кабинете, а при невозможности электронной доставки — заказным письмом.
НДФЛ с процентных доходов ФНС рассчитает самостоятельно по сведениям банков. Подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется. За 2025 год налогом облагаются проценты сверх 210 тыс. рублей — лимит рассчитан исходя из максимальной ключевой ставки 21%.
Процентные доходы входят в инвестиционную налоговую базу. При ее общей сумме до 2,4 млн рублей действует ставка 13%, свыше — 15%. Например, при доходе по вкладам 2,5 млн рублей налоговая база составит 2,29 млн рублей, а НДФЛ — 297,7 тыс. рублей.
Налог начислят по рублевым вкладам, если ставка хотя бы временно превышала 1% годовых, а по валютным — независимо от ставки. Проценты пересчитают в рубли по курсу ЦБ на дату выплаты. При просрочке уплаты начисляется пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, а задолженность могут взыскать во внесудебном порядке.
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