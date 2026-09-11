Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Трудовые отношения
Читать 1 мин

Рабочую неделю для родителей предложили сократить на два часа без потери зарплаты

Мера должна распространяться на родителей несовершеннолетних детей. Для семей с двумя и более детьми также предлагают дополнительный оплачиваемый выходной раз в квартал.

263 просмотра22 открытия

Рабочую неделю родителей несовершеннолетних детей предложено сократить на два часа без снижения зарплаты, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев. Он считает, что эту норму нужно закрепить законодательно.

«Два часа в неделю кажутся небольшой цифрой, пока не посмотришь на жизнь обычной семьи. Это возможность раньше забрать ребенка, успеть к врачу, на тренировку, спокойно помочь с уроками», — пояснил депутат.

Сейчас родитель ребенка до 14 лет может попросить работодателя установить неполное рабочее время. Однако вместе с продолжительностью работы уменьшается и зарплата.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели для родителей несовершеннолетних детей до 39 часов с сохранением зарплаты.

Документ также предусматривает для родителей двух и более несовершеннолетних детей один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Неиспользованные дни можно будет накапливать.

Автор
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка