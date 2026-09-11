Рабочую неделю для родителей предложили сократить на два часа без потери зарплаты

Мера должна распространяться на родителей несовершеннолетних детей. Для семей с двумя и более детьми также предлагают дополнительный оплачиваемый выходной раз в квартал.

Рабочую неделю родителей несовершеннолетних детей предложено сократить на два часа без снижения зарплаты, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев. Он считает, что эту норму нужно закрепить законодательно.

«Два часа в неделю кажутся небольшой цифрой, пока не посмотришь на жизнь обычной семьи. Это возможность раньше забрать ребенка, успеть к врачу, на тренировку, спокойно помочь с уроками», — пояснил депутат.

Сейчас родитель ребенка до 14 лет может попросить работодателя установить неполное рабочее время. Однако вместе с продолжительностью работы уменьшается и зарплата.

Ранее фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о сокращении рабочей недели для родителей несовершеннолетних детей до 39 часов с сохранением зарплаты.

Документ также предусматривает для родителей двух и более несовершеннолетних детей один дополнительный оплачиваемый выходной раз в три месяца. Неиспользованные дни можно будет накапливать.