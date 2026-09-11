Минфин скорректирует годовую отчетность по внутреннему финаудиту
В отчетности потребуется указывать, достигнуты ли цели аудита.
Состав годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита планируют уточнить. Поправки подготовлены к стандарту «Реализация результатов внутреннего финансового аудита».
Соотвтетствующий проект приказа Минфина размещен на портале проектов НПА.
Из отчетности исключат часть сведений. При этом в ней нужно будет отражать, достигнуты ли цели аудита.
Новое правило затронет и проверки, завершенные после окончания отчетного года. Результат потребуется указать, если аудит закончили до самого позднего срока сдачи годовой консолидированной или индивидуальной бюджетной отчетности.
Общественное обсуждение проекта продлится до 19 сентября 2026 года.
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