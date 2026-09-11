Цены в России одновременно снижаются и растут

Сезонный урожай обеспечил дефляцию в августе, но бензин, продукты, одежда, техника и лекарства продолжили дорожать. Осенью аналитики ожидают нового ускорения цен.

Потребительские цены в августе снизились на 0,08%. Овощи и фрукты подешевели на 6,9%.

За последние три недели месяца цены на картофель упали на 13%, на морковь — на 11%, следует из мониторинга ЦМАКП, с которым ознакомились «Известия».

Без учета овощей продовольствие за месяц подорожало на 0,54%. Рост затронул мясо, птицу, хлеб, макароны, яйца, сахар и соль. Бензин за последние три недели августа прибавил 2,3%, а непродовольственные товары без топлива и сигарет — 0,6%. В этой группе выросли цены на одежду, бытовую технику, электронику и лекарства.

Личная инфляция может быть в 2–2,5 раза выше официальной, оценила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова. Причина — различия между расходами конкретной семьи и потребительской корзиной Росстата: сезонные овощи могут занимать в семейном бюджете меньшую долю.

В IV квартале ЦМАКП ожидает сезонного подорожания овощей и возможного ослабления рубля. Центр прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 6,5–6,8%. Вероятность сохранения ключевой ставки на уровне 14% Наталья Мильчакова оценивает в 60%, снижения до 13,75% — в 40%.