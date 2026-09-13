5G официально запустили в городах России

Сеть развернули МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2. До конца 2026 года связь нового поколения должна появиться еще в 50 городах.

Доступ к 5G получили 10 млн абонентов в 16 российских городах, сообщила пресс-служба Минцифры. Услуги предоставляют четыре крупнейших оператора, но их сети представлены не во всех городах одновременно.

Связь доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Ярославле, Уфе, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде и Краснодаре. В Москве и Санкт-Петербурге 5G обеспечивают все четыре оператора, в Уфе — только МТС, а в Ярославле — только «Билайн».

Высокоскоростной мобильный интернет в ближайшее время станет доступен всем пользователям Android, уточнили в Минцифры. Возможность подключения iPhone зависит от решения Apple. К концу 2026 года географию 5G планируют расширить еще на 50 российских городов.

Компания МТС открыла абонентам доступ к сети 5G на базе 46 бывших тестовых зон в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. Скорость передачи данных в сети достигает 1,5 Гбит/с. Одновременно оператор начал запускать 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц.