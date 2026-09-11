5G в России: в каких городах уже работает связь

На первом этапе доступ к 5G получат 10 млн человек, включая жителей Москвы и Санкт-Петербурга. До конца года сеть могут запустить еще в 50 городах.

По поручению президента Владимира Путина в России впервые запущены коммерческие сети связи пятого поколения, сообщили в Минцифры. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек.

Услуги предоставляют операторы «большой четверки». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора. В Новосибирске и Казани — «Мегафон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «Мегафон». В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон». В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — Т2. В Уфе — МТС, в Ярославле — «Билайн».

Уже в ближайшее время в этих городах сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple.

До конца 2026 года прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах. На первом этапе 5G работает на ранее выделенных операторам частотах LTE, что позволит увеличить пропускную способность сетей на 20–25%. Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в равном объеме и на бесплатной основе.

«Технология 5G — это комплексная экосистема, предназначенная для цифровой трансформации экономики. Ее внедрение будет способствовать не только увеличению скорости мобильного интернета», — отметили в министерстве.

Новый стандарт планируют применять для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины и цифровизации промышленностим объеме выделили для 5G диапазон частот 4,63–4,99 ГГц.