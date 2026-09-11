Разработчикам ИИ компенсируют скидки для МСП до 200 тыс. рублей в год

Профильные ведомства предварительно одобрили две меры поддержки российских разработчиков ИИ. Кроме субсидий, им предложат инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Государство планирует компенсировать разработчикам скидки на ИИ-продукты для малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщили «Ведомостям» участники обсуждения. Инициативу предварительно одобрили ведомства рабочей группы «Меры поддержки ИИ» при правительственной подкомиссии.

Субсидию будут выплачивать непосредственно разработчику. Поддержка рассчитана на российское реестровое ПО и программно-аппаратные комплексы с ИИ-функциональностью, прежде всего тиражные продукты и облачные сервисы.

В первый год государство сможет компенсировать до 100% стоимости продукта или годовой подписки, во второй — до 50%, в третий — до 25%. Максимальная сумма поддержки составит 200 тыс. рублей в год, а оставшуюся стоимость покупатель оплатит самостоятельно. Субсидию на тот же продукт можно будет получать не более трех лет.

Вторая мера предусматривает инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль из регионального бюджета. Размер вычета будет зависеть от расходов разработчика на создание моделей ИИ.