Пьянов: экономику России ждет переход к сбалансированному росту

После периода охлаждения экономика выйдет на сбалансированный и устойчивый рост благодаря скоординированной макрополитике, заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Экономика России после охлаждения перейдет к более высоким, сбалансированным и устойчивым темпам роста, заявил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, «с экономикой все будет хорошо».

«Перейти к стремительному росту ей позволят скоординированная макроэкономическая политика и умение адаптироваться»,— уточнил Пьянов.

Банк России не видит оснований для переохлаждения экономики, говорилось в летнем резюме регулятора. При этом, по данным ЦБ, из состояния перегрева экономика вышла еще в первом квартале. Председатель правления Сбербанка Герман Греф, однако, ранее заявлял, что о переохлаждении экономики свидетельствуют макроэкономические индикаторы.