Стоимость риска по корпоративным кредитам в «Сбере» продолжает расти

Рост связан с высокой ключевой ставкой и увеличением корпоративного портфеля, заявил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Драматичного ухудшения ситуации в банке не ожидают.

Стоимость риска по корпоративным кредитам в «Сбере» растет, но остается в рамках прогнозов банка, сообщил на брифинге в Нью-Дели председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его словам, четвертый квартал также станет непростым для банка.

«Мы ожидаем конец года тоже таким непростым. Понятно, что столь длительное время такая высокая ставка не может не влиять на качество. Это не критично, но тем не менее, безусловно, рост есть»,— сказал Греф.

Августовское увеличение резервов в «Сбере» связано с ростом корпоративного портфеля, а не с ухудшением качества кредитов, пояснил глава банка.

«Мы вообще такой банк, который очень консервативен в части резервирования. Мы не ожидаем какого-то драматического роста. Пока мы идем в рамках наших прогнозов, но стоимость риска, конечно, будет прирастать»,— заключил Греф.

Риск по корпоративным кредитам отражает вероятность того, что компания-заемщик не сможет вовремя вернуть долг или полностью исполнить обязательства перед банком.