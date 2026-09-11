России не хватает компонентов для антропоморфных роботов

Россия существенно отстает от США и Китая в разработке человекоподобных роботов. Сократить разрыв помогут инвестиции в производство компонентов, сенсорику и системы обучения.

Глобальная разработка антропоморфных роботов сосредоточена главным образом в США и Китае.

Об этом заявил эксперт в области ИТ и кибербезопасности, технический директор «Клерка» Артем Аксянов.

Он напомнил, что армия США финансирует стартапы, включая Foundation Robotics, который планирует выпустить до 50 тыс. роботов Phantom к 2027 году.

Российским разработчикам не хватает собственного массового производства прецизионных электромоторов, сервоприводов, компактных лидаров и специализированных ИИ-чипов. Китай при этом запускает автоматизированные линии, в том числе заводы XPENG по выпуску роботов Iron, способные производить сотни тысяч андроидов в год.

«Антропоморфный форм-фактор решает задачи, которые колесные платформы не закрывают — открывать двери, подниматься по лестницам, работать с человеческим инструментом, управлять обычной техникой. Это ниша, где через 7−10 лет КНР будет доминировать», — считает Аксянов.

Российские разработчики пока сосредоточены на прикладных решениях: летающих, надводных и подводных дронах, на автономных колесных и гусеничных машинах.

Среди таких платформ Аксянов назвал «Уран-9» и «Маркер», разные виды БПЛА: они дешевле, устойчивее и проще в производстве.

Но, чтобы не остаться в роли наблюдателя, стране следует вкладываться в компонентную базу, сенсорику, системы обучения, иначе разрыв будет только расти, добавил эксперт.