Эксперт рассказал, когда 5G заработает по всей России

Повсеместное распространение связи пятого поколения в России ожидается в 2027 году. При этом основной спрос на технологию может сформироваться со стороны бизнеса, а не частных пользователей.

Связь 5G в России может заработать повсеместно в 2027 году, заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«В других странах он запустился в 2019 году, у нас, считайте, запустится в 2027 году как-то повсеместно. То есть на восемь лет позже», — сказал эксперт ТАСС.

По оценке Кускова, 5G станет «перевалочным вариантом» перед следующим поколением связи и будет в большей степени востребован бизнесом, чем частными пользователями.

Ранее в Минцифры отмечали, что сети пятого поколения можно использовать для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины и цифровизации промышленности.

При этом Кусков не ожидает, что переход на 5G окажет такое же влияние на рынок связи, какое в свое время оказал запуск LTE. Сроки появления сетей 6G, по его словам, пока оценить сложно.