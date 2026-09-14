Организации могут отказаться от выбранной инспекции для учета обособок

После отказа обособленное подразделение поставят на учет в налоговой инспекции по адресу его нахождения. Правило действует и для подразделений на территориях, подведомственных разным инспекциям.

Организации получили право отказаться от ранее выбранного налогового органа для постановки на учет обособленных подразделений, напомнила ФНС.

Это касается подразделений в одном муниципальном образовании, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также на территориях, которые обслуживают разные инспекции.

Уведомление об отказе можно подать лично или через представителя, отправить заказным письмом, передать по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Российские организации направляют документ в инспекцию по месту своего нахождения, иностранные — в выбранный налоговый орган.

Для иностранных организаций также упростили постановку на учет при открытии банковского счета. Теперь заявление и необходимые документы в налоговый орган передает банк, в котором открывается счет.

Сведения о постановке на учет инспекция направит банку, а тот передаст их иностранной организации. При необходимости организация сможет запросить в налоговом органе выписку из ЕГРН с данными о постановке на учет.